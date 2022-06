Morto sui Sibillini: Spaterna, perdiamo uomo valore e amico

(ANSA) - VISSO, 30 GIU - "Perdiamo un uomo di valore, un amante della montagna, una guida esperta ma, soprattutto, un amico con cui abbiamo condiviso tante esperienze al Parco, dove ha lavorato per anni". È Andrea Spaterna, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ad esprimere a nome di tutto il personale e dei collaboratori dell'Ente Parco, profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica, che ha perso la vita precipitando in un canalone sui monti dell'Appennino marchigiano durante un'uscita in bici.

"Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia, alle persone a lui più vicine. - prosegue il presidente dell'Ente Parco - Abbiamo apprezzato di Michele le doti umane e professionali, la sua grande capacità comunicativa, la sagacia, la simpatia e la passione che ha sempre nutrito per la natura. Siamo affranti ed increduli di fronte a questa morte così improvvisa e inaccettabile. Ci mancherai Michele, ma terremo vivo il tuo ricordo nei nostri cuori". (ANSA).