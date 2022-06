Covid: nelle Marche +6 ricoveri, 3 decessi, 693 nuovi casi

(ANSA) - ANCONA, 27 GIU - Aumento dei ricoveri legati al covid nelle Marche, che salgono a 79, +6 su ieri: 3 in terapia intensiva (invariato), 5 in semi intensiva (+1) e 71 in reparti non intensivi (+5). Resta invariata l'occupazione dei posti letto da parte di malati covid nelle intensive all'1,3%, in aumento quella per i non intensivi, al 7,7%. I dati sono resi noti dalla Regione Marche, che segnala 693 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con il tasso di incidenza cumulativo che continua a salire e arriva a 557,65 su 100mila (ieri 533,78). Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre decessi, che fanno salire il totale a 3.935. Ci sono 23 persone in osservazione nei pronto soccorso, 19 ospiti nelle strutture territoriali. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 11.301, di cui 161 con sintomi. (ANSA).