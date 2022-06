Ballottaggi: Ciarapica riconfermato sindaco Civitanova Marche

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 27 GIU - Fabrizio Ciarapica, vincendo il turno di ballottaggio contro Mirella Paglialunga, si conferma sindaco di Civitanova Marche per il secondo mandato consecutivo. Ha ottenuto il 53,99% dei consensi, frutto delle 7.360 preferenze ricevute. Paglialunga, sostenuta tra gli altri anche dal Pd, non è andata oltre le 6.272 preferenze (46,01%).

"Grazie a tutti i civitanovesi che hanno creduto nel nostro progetto, che in noi hanno riposto la loro fiducia con il proprio voto", ha commentato Ciarapica (Forza Italia), sulla propria pagina Facebook a spoglio ultimato. "Il clima era buono in città, ero fiducioso di potercela fare - ha aggiunto -. È un risultato forte, frutto di un progetto per la città serio e concreto e di una coalizione unita". "Vince la Civitanova che vuole andare avanti, che non si vuole fermare, che vuole continuare a crescere e costruire un futuro migliore", ha scritto ancora Ciarapica. Concludendo: "Sarò, come sempre sono stato, il sindaco di tutti, aperto all'ascolto, al contatto diretto, alla presenza quotidiana". (ANSA).