Ballottaggi: nelle Marche alle 23 affluenza al 43,11%

(ANSA) - ANCONA, 27 GIU - Nelle Marche i seggi si sono chiusi alle 23 con un'affluenza del 43,11% per i ballottaggi in 5 Comuni: al primo turno , il 12 giugno erano andati alla urne il 52,98% degli aventi diritto. Nelle Marche i ballotttaggi per l'elezione dei sindaci al secondo turno interessano 5 Comuni: Jesi (Ancona), Civitanova Marche (dove è in lizza il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica), Corridonia, Tolentino (Macerata), Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Subito dopo è cominciato lo scrutinio delle schede. (ANSA).