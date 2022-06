Comunali: 5 ballottaggi Marche, alle 12 affluenza 14,75%

Alle ore 12 affluenza al 14,75% (15,71% al primo turno) nei cinque ballottaggi per le elezioni comunali nelle Marche. Le urne si sono aperte alle 7 e chiuderanno alle 23 con lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Nelle Marche al voto per il ballottaggio ci sono cinque comuni: Civitanova Marche, Corridonia e Tolentino (Macerata), Jesi (Ancona) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Nello specifico l'affluenza alle 12 per la votazione in provincia di Ancona è del 15,70% (17,02% al primo turno), per la votazione in provincia di Fermo del 14,37% (15,18%) e per i tre comuni al voto in provincia di Macerata al 14,38% (15,19%).

A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) sfida Alessio Pignotti (sostenuto da liste civiche e di centro; 38,94% primo turno), Gionata Calcinari (centrodestra; 30,54%). A Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica (centrodestra e liste civiche; 46,59%) 'affronta' Mirella Paglialunga (Pd e civiche; 31,18%). A Corridonia ballottaggio tra Giuliana Giampaoli (centrodestra; 48,94%) e Manuele Pierantoni (liste civiche; 35,59%). A Tolentino Silvia Luconi (centrodestra e civiche; 42,37%) sfida Mauro Sclavi (tre liste civiche; 32,95%). A Jesi, la corsa per la guida del Comune è tra Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra-M5s; 45,6%) e Matteo Marasca, (candidato civico-parti del centrodestra; 36,42%) 'erede' del sindaco uscente Massimo Bacci. (ANSA).