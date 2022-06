Stalking: molestie e blitz luogo lavoro ex compagna, ammonito

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - Possessivo e controllante durante la relazione, continuava a perseguitare l'ex compagna dopo la fine dalla relazione con condotte moleste per manifestare disprezzo, rancore e discredito. Comportamenti che hanno indotto la vittima di queste azioni persecutorie, anconetana, a rivolgersi alle forze dell'ordine e che hanno indotto il Questore Cesare Capocasa a emettere nei confronti dell'uomo, di Ancona, un provvedimento di ammonimento per stalking. Il destinatario, che non accettava la fine della relazione con la compagna, si presentava anche sul luogo di lavoro di lei, fissandola con aria minacciosa e assumendo condotte similari anche nei confronti dei colleghi di lavoro della donna.

Il provvedimento, finalizzata alla cessazione delle condotte ossessive, intima allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come "Ammonimento del Questore", costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

Nel primi mesi del 2022 sono oltre dieci gli Ammonimenti emessi dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe, per contrastare la violenza di genere e porre freno a condotte moleste e persecutorie, prima che travalichino in fatti reato più gravi.

"In un momento storico in cui la violenza di genere costituisce senz'altro un'emergenza sociale - commenta il Questore Capocasa - è nostro obbligo, come Polizia di Stato, Forze dell'Ordine, Magistratura, Associazioni di Volontariato e di Categoria, Amministrazioni locali, fare rete per accogliere tutti i soggetti rientranti nelle 'fasce deboli' che necessitano del nostro aiuto e la nostra presenza: Donne, Anziani e Minori" (ANSA).