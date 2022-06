Con sms 'esca' sottrae 8mila euro, Cc denunciano 25enne

Ancora due denunce per truffa ai danni di residenti nel Fabrianese. La prima ha avuto come vittima un sassoferratese di 60anni al quale sono stati sottratti 8mila euro dal conto corrente postale attraverso un sms 'esca. L'uomo ha inserito le proprie credenziali nel link indicato nel messaggio e ciò ha permesso al truffatore di 'prelevare' i soldi: l'autore della truffa ha anche contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per dipendente postale, invitandolo a non accedere al proprio conto per almeno un'ora.

Trascorsa l'ora, il 60enne è entrato nel sistema informatico e si accorto dell'accaduto. Ha sporto denuncia e i carabinieri, dopo complesse e articolate indagini, hanno identificato e denunciato l'autore, già noto alle forze dell'ordine, per truffa. Si tratta di un 25 di Bologna denunciato per truffa.

Il secondo caso riguarda un 30enne di Fabriano (Ancona) che ha perso 350 euro come caparra per una stanza vacanze in una nota località spagnola. Pochi giorni dopo la prenotazione, però, la presunta titolare dell'appartamento vacanze lo ha contattato per comunicargli che quella stanza non era più disponibile. La caparra, però, non è stata rimborsata. Il 30enne ha contattato i carabinieri che sono risaliti alla 26enne di Firenze che dovrà ora rispondere del reato di truffa. (ANSA).