Covid: Marche, +4 ricoverati, incidenza oltre 400

Quattro ricoverati in più con Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: il totale sale a 81 di cui quattro in Terapia intensiva e cinque in Semintensiva (numeri invariati) e 77 in reparti non intensivi (+5). In 24ore sono 1.167 i positivi rilevati e l'incidenza ha superato quota 400 (da 373,07 a 404,65) e tre le persone decedute. Il totale di vittime fa sapere la Regione, è finora di 3.931.

Il tasso di occupazione di pazienti Covid nelle terapie intensive è invariato all'1,7% (sui 230 posti complessivi) e, in crescita, al 7,8% in Area medica (77 su 983 posti letto). Nelle Marche ci sono inoltre 18 persone in osservazione nei Pronto soccorso e 29 ospiti in strutture per post-critici. (ANSA).