Moda: Simonetta Group Jesi acquisisce brand Caffè d'Orzo

"Simonetta group cresce sulle tre direttrici di business e diventa un aggregatore di marchi. Dopo la recente chiusura dell'accordo di licenza con Missoni, siamo oggi orgogliosi di dare il benvenuto a Caffè d'orzo". Con queste parole, Niccolò Matteo Monicelli, amministratore delegato del gruppo di Jesi divenuto piattaforma internazionale della moda kids di lusso, ha annunciato l'ampliamento del portfolio aziendale con l'acquisto del marchio di Brescia, dal 2009 specializzato in abbigliamento per bambine.

Per Monicelli , l'acquisto del nuovo brand "è una scommessa che ci vede in prima linea nello scouting di piccoli e grandi brand di kidswear leader nella propria nicchia di mercato e di stile". Il debutto di Caffè d'Orzo nel portfolio di Simonetta Group si inserisce nel programma d'ampliamento dei marchi di proprietà Simonetta, con "un brand di nicchia dall'alto potenziale in grado di raggiungere una nuova tipologia di clientela". La collezione d'esordio Primavera Estate 2023 di Caffè D'Orzo come marchio di proprietà di Simonetta Group si declina in una proposta di abbigliamento e accessori bambina Newborn (3-18 mesi) e Junior (2-18 anni), cromie tenui e polverose per capi di stile fresco e lineare. (ANSA).