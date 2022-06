Referendum: nelle Marche affluenza definitiva al 20,72%

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - Le Marche si sono allineate al dato nazionale sull'affluenza alle urne per i 5 referendum sull'ordinamento giudiziario di ieri: è andato a votare il 20,72% degli aventi diritto (un milione 166mila marchigiani). La provincia dove si è votato di più è stata quella di Macerata con 26,66% , quella con la minore affluenza Ascoli Piceno con 15,26%. Quanto ai quesiti referendari, il sì ha raccolto 75,42% per la separazione delle carriere dei magistrati, 73,65% per l'elezione dei componenti togati del Csm, 72,89% per quello sui membri laici dei consigli giudiziari, 55,81% per la limitazione delle misure cautelari, 53,47% per la modifica della legge Severino e l'incandidabilità dopo la condanna. (ANSA).