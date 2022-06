Caro gasolio: sindaca Ancona, Serracchiani incontrerà pescatori

"La capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ha programmato un incontro con le associazioni nazionali di categoria, insieme all'onorevole Cenni", vice presidente della commissione agricoltura della Camera e responsabile agricoltura della segreteria Pd. Lo ha detto la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, parlando a margine di un incontro con le donne della pesca, nella parrocchia del Santissimo Crocifisso nella zona degli Archi, quartiere abitato dai pescatori del capoluogo marchigiano.

Erano presenti una ventina di donne, l'assessore alla Partecipazione democratica Stefano Foresi, il parroco don Davide Duca e un pescatore consigliere della cooperativa pescatori di Ancona, Angelo Malaccari. Nei giorni scorsi una rappresentanza delle marinerie di Ancona e delle donne della pesca aveva incontrato la prima cittadina per chiederle di fare rete con gli altri sindaci per fare pressing sul governo centrale contro il caro gasolio. Le marinerie delle Marche sono tornate in sciopero, dopo uno stop che ha visto i pescherecci in mare per una sola giornata (lunedì), per poi continuare la protesta, giunta alla terza settimana, per i prezzi del carburante. "Visto che c'è stata la costituzione di questo comitato delle donne della pesca di Ancona, ci è sembrato utile incontrarle per raccontare loro quello che siamo riusciti a fare in questi giorni - ha spiegato Mancinelli, al termine dell'incontro -. Non miracoli, ma un impegno abbiamo cercato di portarlo avanti".

"Siamo soddisfatte del confronto con la sindaca di Ancona - spiega Annalisa Giordano, rappresentante delle donne della pesca di Ancona -: ha mantenuto fede al suo impegno di farsi portavoce delle nostre richieste presso il governo. Abbiamo apprezzato il fatto che ci abbia chiamate per darci un feedback, non era affatto scontato. Ora, speriamo che il governo faccia la sua parte e arrivino presto risposte e soluzioni, anche perché così, con questi continui rincari al prezzo del gasolio, non possiamo più andare avanti". (ANSA).