Prima tappa Tour della Salute, a San Benedetto del Tronto

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Riparte da San Benedetto del Tronto il Tour della Salute, l'evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che da giugno a settembre toccherà 12 città italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. La località marchigiana, prima ed unica tappa nella regione, ospiterà la manifestazione, patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto e da Federfarma Ascoli, sabato 11 e domenica 12 giugno: appuntamento in Rotonda Giorgini, con ingresso libero e con orari che andranno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

All'interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed elettrocardiogramma, controllo dell'udito.

Diabetologi e cardiologi, appartenenti a Sid (Società Italiana di Diabetologia) e Siprec (Società Italiana per la Prevenzione di Malattie Cardiovascolari) forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche. La novità di quest'anno è rappresentata dallo sportello psicologico, che si pone l'obiettivo di rispondere al notevole incremento dei disturbi registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito.Spazio anche all'attività fisica. Gli operatori di ASC Attività Sportive Confederate e l'istruttrice di fitness Silvia Spalvieri coinvolgeranno i presenti in varie attività motorie e aggregative. L'associazione Satyasvara gestirà lo spazio dedicato allo yoga, mentre l'Asd Libellula porterà una ventata di allegria con le sue attività di ballo. I volontari della Croce Rossa proporranno invece una serie di momenti formativi, consentendo di apprendere le tecniche necessarie per compiere manovre di disostruzione pediatrica e salvavita. (ANSA).