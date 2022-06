Carabinieri: Fermo, "lavoro incessante per la prevenzione"

L'Arma dei carabinieri celebra, anche nelle principali caserme delle Marche, il 208/o annuale della Fondazione del Corpo. "Dopo una lunga e forzata interruzione durata due anni, dettata dal principio della massima precauzione per la tutela della salute pubblica, - ha detto a Fermo il comandante provinciale Gino Domenico Troiani - in questi momenti per noi carabinieri di Fermo non facili, voglio ringraziare con particolare riconoscenza le autorità intervenute a questa sobria cerimonia".

Il comandante provinciale dei carabinieri di Fermo ha rivolto un "reverente pensiero ai nostri Caduti, espressione tangibile di coraggio e di totale dedizione al dovere sino al martirio", ha espresso "assoluta vicinanza ai loro familiari, anche oggi presenti, testimoni sofferenti, ma orgogliosi, del sacrificio da cui è segnata la via del dovere, rinnovata solidarietà, per la dignitosa compostezza con cui vivono quotidianamente il loro dolore". "Un pensiero appassionato - ha proseguito - per il nostro Oskar che ha voluto porre fine ai suoi giorni così inopinatamente. Ha portato con sé la sua vita ma il suo ricordo e la sua opera, resteranno ben saldi nelle menti e nella memoria di ciascuno di noi".

Tra le autorità presenti alla cerimonia il sindaco avv. Paolo Calcinaro, Alessandra De Notaristefani vicaria del Prefetto che non ha potuto presenziare per sopraggiunti impegni di servizio, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, l'arcivescovo mons. Rocco Pennacchio, che, ha sottolineato, vigila sulla nostra fede ed illumina costantemente con il suo magistero il nostro cammino spirituale", il presidente del Tribunale di Fermo Bruno Castagnoli ed il Procuratore Raffaele Iannella, il Questore Rosa Romano, rappresentanti dell Guardia di Finanza (col. Antonio Regina) e dei Vigili del Fuoco (ing. Paolo Fazzini).

"Un ringraziamento di particolare riconoscenza" il comandante l'ha espresso per tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e le loro famiglie, perché "è soltanto con il loro diuturno, incessante e silenzioso lavoro svolto unitamente alle altre Forze di Polizia, che si riesce a garantire un'importante e non semplice azione di prevenzione in questa splendida provincia fermana". (ANSA).