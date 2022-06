Letta,"vittoria a Fabriano inizierà cambiare colore Regione"

(ANSA) - FABRIANO, 03 GIU - "Vi ho inviato il commissario migliore che abbiamo, Alberto Losacco, che sarà in grado di portare pace, ordine e felicità nel Pd regionale". E' l'auspicio espresso dal segretario del Pd Enrico Letta, al termine dell'incontro elettorale a cui ha partecipato a Fabriano (Ancona) a sostegno della candidatura a sindaca di Daniela Ghergo, sostenuta da quattro liste: tre civiche e il Pd.

"La vittoria di Daniela a Fabriano - ha detto ancora Letta a proposito della candidata alla guida del Comune - inizierà a cambiare anche il colore della Regione Marche". "Sono veramente felice, molto contento di essere qui. Con Daniela abbiamo una militanza comune, una vecchia storia comune che ci tiene insieme e che mi ha portato da subito a dire che questa sua candidatura è una bellissima notizia per Fabriano, per le Marche e per tutta Italia. Il fatto che Daniela sarà la prossima sindaca di Fabriano è una cosa straordinaria". (ANSA).