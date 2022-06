Sport: venerdì al via 'SportINTour' 2022 US Acli a Pesaro

Il conto alla rovescia è quasi finito. Venerdì comincerà lo SportINTour 2022 dell'US Acli, giunto alla sua nona edizione, e che dopo 11 anni fa il suo ritorno a Pesaro. Calcio, pallavolo, nuoto, karate e tante altre discipline per tredici campionati nazionali, sette stage, due congressi, altrettanti corsi di formazione di progetti a carattere nazionale e molto altro al centro dei due weekend (3-5 giugno e 10-12 giugno) con l'attività sportiva sempre come piatto principale del ricco menù pesarese.

"Siamo felici di tornare in questa splendida città e di ripartire perché dopo un periodo così lungo d'interruzione non era scontato ricominciare - ha detto il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo - Come ente di promozione sportiva, per noi lo 'SportINTour' non è solo un appuntamento per le finali delle nostre competizioni, ma è un contenitore di buone prassi". E i numeri della nona edizione sono già un successo con oltre 2500 partecipanti per seimila presenze alberghiere in circa 20 hotel del comune di Pesaro a testimonianza della funzionalità del binomio sport e turismo.

Il primo appuntamento, dunque, il 3 giugno con il congresso medico-scientifico su Covid, mentre per la sera è in programma la cerimonia d'apertura in piazzale della Libertà con la sfilata delle delegazioni con la bandiera della pace e l'arrivo della fiaccola per l'accensione del tripode e dare il via alla mini Olimpiade targata Us Acli. Tra gli altri appuntamenti del doppio weekend anche il convegno moderato dal Capo Redattore ANSA Sport Nazionale, Piercarlo Presutti, di sabato 11 giugno 'Sport sociale e per tutti' nella sala Cinema Astra alle 10.30 alla presenza, tra i tanti ospiti, anche della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. (ANSA).