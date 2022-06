Orso bruno 'sorridente' immortalato nel Parco dei Sibillini

Nuovo avvistamento dell'orso bruno marsicano all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Stavolta ad immortalarlo ci hanno pensato le fototrappole di servizio dei Carabinieri Forestali. Lo scatto risale ai primi giorni di maggio ed è stato effettuato nel comune di Valfornace (Macerata): nella foto l'orso appare di profilo quasi con un'espressione 'sorridente', mentre passa davanti all'obiettivo, percorrendo un tratto pianeggiante tra sassi e vegetazione.

"Le foto-trappole sono ausili posizionati dalle Stazioni Carabinieri Forestali per monitorare la presenza di fauna selvatica", spiega il ten. col. Silvano Sampaolesi, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco. "In questo caso si tratta di una fototrappola posizionata nell'area dalla Stazione Carabinieri di Fiastra".

"Ribadiamo - sottolinea il presidente del Parco Andrea Spaterna - che l'orso non è un animale pericoloso, tuttavia è opportuno, in caso d'incontro, assumere un comportamento corretto atto a non spaventarlo. Quindi non correre, non fare movimenti bruschi, non cercare di avvicinarlo ma, anzi, indietreggiare lentamente ed evitare qualsiasi approccio che possa essere interpretato come una minaccia". Spaterna rimarca anche l'importanza della conferma della presenza dell'orso bruno marsicano all'interno del territorio del Parco. (ANSA).