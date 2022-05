Caro Gasolio: Regione Marche, bando da 500mila euro

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Un bando da 500mila euro dalla Regione Marche a sostegno delle marimerie contro il caro gasolio. Inoltre "chiederemo al governo una risposta immediata e sufficiente" per contrastare il rincaro del carburante: "al termine di questa fase è necessario che il governo dia una risposta complessiva all'economia del mare" perché il settore è "sul lastrico e la capacità di competere è messa in discussione". Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che insieme all'assessore regionale alla Pesca, Mirco Carloni, ha ha partecipato al confronto con le marinerie delle Marche, nella sede della Cooperativa Pescatori di Ancona. I rappresentanti del mondo della pesca, in sciopero dalla scorsa settimana, hanno illustrato le criticità che affliggono il settore i cui profitti sono ridotti all'osso a causa del prezzo del gasolio, "praticamente triplicato". Al governatore e all'assessore hanno chiesto di intervenire presso il governo per sollecitare un intervento urgente. Un impegno che i due esponenti di Palazzo Raffaello hanno assicurato.

"Convochiamo una riunione in Conferenza delle Regioni - ha detto Carloni, he presiede la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni - chiedendo di partecipare al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e al sottosegretario con delega alla pesca Francesco Battistoni". Ha inoltre convocato per mercoledì la Consulta della Pesca delle Marche. "La giunta regionale tiene alla pesca e ha a cuore questo settore" ha insistito Carloni, sottolineando che il bando andrà a sostegno delle "barche che consumano di più" e che "la Regione Marche è l'unica che ha messo dei soldi propri, non dell'Europa", un "gesto concreto". Ci sono comunque anche risorse europee a disposizione: "30milioni di fondi Feamp (politica marittima, la pesca e l'acquacultura) da riprogrammare". Quanto al bando da 500mila euro, Acquaroli ha espresso la disponibilità ad un "incremento e ad una proroga".

Intanto i pescatori vanno "avanti con lo sciopero" spiega Apollinare Lazzari, presidente dell'associazione produttori pesca di Ancona, "poi vedremo il da farsi". (ANSA).