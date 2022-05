Caro gasolio: Ancona, "per ora nessun blocco pesce estero"

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Non ci sarà per ora ad Ancona il blocco delle importazioni di pesce estero. Lo fa sapere Apollinare Lazzari, presidente dell'associazione produttori pesca di Ancona dopo il confronto che si è svolto in mattinata tra l'associazione, rappresentanti del mondo della piccola pesca, delle vongolare e commercianti. Nella notte un centinaio di pescatori aveva bloccato in via Mattei, davanti al cantiere Crn, per alcune ore, lo scarico dei tir che trasportavano pescato proveniente dall'estero, pesce che poi alcune ore dopo è stato fatto scaricare.

All'assemblea che si è svolta al mercato ittico del porto di Ancona hanno preso parte una quarantina di persone. "Ci siamo confrontati e chiariti con i commercianti - spiega Lazzari - il commercio per ora non si ferma, anche loro devono lavorare, noi però dal canto nostro non possiamo continuare così, a subire gli effetti del rialzo del prezzo del gasolio, in questa maniera non riusciamo più a lavorare". I pescatori fanno sapere che lo sciopero andrà avanti "nell'attesa di risposte dal governo".

"Abbiamo convocato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per un confronto che si svolgerà nel pomeriggio di oggi nella sede della cooperativa pescatori di Ancona: gli chiederemo di farsi portavoce presso il governo centrale della nostra richiesta di un intervento urgente contro il caro gasolio. Si è reso disponibile". Al confronto con il governatore "saranno presenti tutte le marinerie delle Marche" spiega Lazzari: "Devono permetterci di lavorare dignitosamente - conclude Lazzari - non possiamo andare in mare senza profitto e né il governo può pensare di abbandonare il settore della pesca, parliamo di imprese che danno occupazione e che hanno famiglie sulle spalle, imprese che portano pesce fresco sulle tavole".

