Con mezzo meccanico precipita per 50 mt, grave 66enne

Precipita per circa 50 metri alla guida di una pala meccanica mentre stava lavorando per aprirsi un strada in un terreno impervio e resta ferito gravemente. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri ad un 66enne a Piandimeleto (Pesaro Urbino). I vigili del fuoco di Macerata Feltria sono intervenuti per il soccorso alla persona.

L'allarme era stato lanciato da un familiare. I vigili del fuoco hanno raggiunto il ferito e l'hanno portato in un luogo sicuro da dove è stato issato col verricello sull'elicottero del 118 per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La prognosi per il 66enne è riservata. (ANSA).