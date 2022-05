Passaggi Festival: oltre 150 libri in concorso Premio Fortini

Nel 2022 più di 150 libri in concorso per il Premio letterario internazionale "Franco Fortini", che da quest'anno fa parte del programma di Passaggi Festival di Fano.

La Giuria presieduta da Christian Sinicco e composta da Maria Borio, Bernardo De Luca, Tommaso Di Dio, Carmen Gallo, Paolo Giovannetti, Luca Lenzini, Fabrizio Lombardo, Francesca Marica, Giuseppe Nibali (segretario), Niccolò Scaffai, Francesco Terzago e Italo Testa, ha selezionato una rosa di 42 volumi che hanno superato la prima selezione. Il premio sarà assegnato con cerimonia ufficiale durante la manifestazione fanese, venerdì 24 giugno, nell'ambito della rassegna di poesia Passaggi diVersi.

Fondato nel 2009, il Premio Fortini è stato rinnovato nel 2019, e secondo gli organizzatori la cornice della decima edizione di Passaggi mette in evidenza "il nome e la poetica di Fortini, in particolare per la sua costante attenzione al tema dei rapporti tra poesia e realtà, poesia e politica". Dopo la premiazione a Fano, si svolgerà a Milano un secondo importante appuntamento, la Lectio magistralis in collaborazione con la Fondazione per la critica sociale. Fortini, rifugiatosi durante la guerra per ragioni razziali in Svizzera, partecipò alla Resistenza in Val d'Ossola. Nel ruolo di coscienza inquieta degli intellettuali di sinistra, dai tempi del Politecnico di Vittorini, del quale fu redattore, fino ai Quaderni piacentini, costituì un punto di riferimento per le giovani generazioni, applicando l'intelligenza del saggista a temi non soltanto letterari ma anche politici e culturali.

Il Premio è aperto alle raccolte di poesia edite in tutte le lingue, purché accompagnate dalla traduzione italiana ed è indetto da Poiein APS in partenariato con Passaggi Cultura.

(ANSA).