Porti: Jensen,Corridoio chance inclusione in rete conoscenze

"Una grande opportunità di scambio di conoscenze ed esperienze che permettono di progettare nel lungo periodo in modo più lungimirante". Così ad Ancona la coordinatrice europea del Corridoio Baltico-Adriatico Anne Jensen a margine della conferenza internazionale "Le Autostrade del mare della Macroregione Adriatico-Ionica: ponti marittimi tra l'Europa continentale e il Mediterraneo orientale.

L'iniziativa è organizzata dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto europeo Newbrain plus, con interventi, tra gli altri, del ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, e di Kurt Bodewig, coordinatore europeo Autostrade del Mare.

"Ancona è di recente sul Corridoio che si estenderà ulteriormente fino a Bari. - ha osservato Jensen - Penso ci sia una grande attenzione nell'avere questo Corridoio costruito con la ferrovia e ampi collegamenti, in particolare, dell'ultimo miglio con il porto. Significa maggior fondi - ha precisato - ma anche l'opportunità di essere inclusi in un network di conoscenze che porta i porti a collaborare allo sviluppo di soluzioni IT, innovative, anche a livello di intelligenza artificiale. Noi siamo qui per un progetto europeo che ha portato a uno scambio di conoscenze e di esperienze. Questo permette di capitalizzare quello che viene fatto e di diffonderlo nei porti che sono partner".

L'obiettivo della Conferenza è "stimolare una maggiore integrazione fra i collegamenti delle Autostrade del mare e le reti ferroviarie, stradali nazionali e internazionali, in un'ottica di innovazione e sostenibilità". (ANSA).