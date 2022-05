E' morta la soprano Silvia Baleani

(ANSA) - MACERATA, 18 MAG - E' morta la soprano di origine argentina Silvia Baleani, moglie del direttore d'orchestra Donato Renzetti, da alcuni mesi direttore musicale del Macerata Opera Festival. E' la stessa manifestazione a renderlo noto. "A pochi giorni dalla scomparsa di Teresa Berganza - afferma il direttore artistico Paolo Pinamonti - è venuta a mancare un'altra grande interprete mozartiana, rossiniana e del repertorio belcantista. Silvia Baleani aveva studiato presso l'Instituto Superior de Arte del Teatro Colon di Buenos Aires dove aveva debuttato nel 1964; negli anni '70 aveva attuato sui maggiori palcoscenici di tutta Europa, dal Covent Garden (Faust 1974) a Vienna, da Parigi a Lyon sino alla Scala di Milano (Boris Godunov 1980 e Il re pastore). Dopo aver conosciuto il direttore d'orchestra Donato Renzetti in occasione delle rappresentazioni de Il signor Bruschino di Rossini a Bologna nel 1977, a cui rimase legata tutta la vita, la sua carriera si sviluppò soprattutto nei maggiori teatri italiani dal Teatro Regio di Torino alla Fenice di Venezia, dal Comunale di Bologna, al Massimo di Palermo. Interprete raffinata e curiosa - aggiunge Pinamonti - dotata di una voce dal colore molto bello, ci restano della sua attività le numerose registrazioni discografiche anche di repertori meno usuali e, in chi l'ha conosciuta, il ricordo della gentilezza, della dolcezza e dell'enorme generosità del tratto". L'Associazione Arena Sferisterio si stringe accanto a Donato Renzetti nel ricordo della moglie che, tra l'altro, era stata sul palcoscenico maceratese nel 1994, come Musetta nella Bohème di Giacomo Puccini (ANSA).