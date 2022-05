Sabato nei punti vendita Coop Alleanza 3.0 torna 'Dona la spesa'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Torna sabato 14 maggio 'Dona la spesa' l'iniziativa che permette di acquistare e donare negli oltre 300 punti vendita di Alleanza Coop 3.0 dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia generi alimentari che oltre 330 realtà locali distribuiranno a chi ne ha bisogno.

Novità di questa edizione è la possibilità di donare anche attraverso la spesa online dove il servizio Easycoop è disponibile.

All'ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle associazioni aderenti, che avranno le apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l'elenco dei prodotti necessari, ovvero generi di prima necessità non deperibili come olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene della persona e della casa, e per l'infanzia.

Online fino al 31 maggio nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0, gli utenti potranno donare alla Comunità di Sant'Egidio box contenenti generi di prima necessità semplicemente con un click sul sito www.easycoop.com o da App.

Nel 2021 grazie ai quattro appuntamenti di "Dona la spesa" sono stati raccolti prodotti - alimentari soprattutto, ma anche articoli per gli animali domestici e materiale scolastico - per un valore di 1,9 milioni di euro ed è stato possibile sostenere cos' oltre 700 realtà di associazioni, case di accoglienza e mense. (ANSA).