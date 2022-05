Cc scoprono truffa scarpe e indumenti online, 4mln proventi

Nel febbraio scorso aveva ordinato su un sito web un paio di scarpe "Nike Jordan" per l'importo di 130 euro, e si era visto recapitare un paio di scarpe da donna di infima fattura. Da questa denuncia per truffa, presentata da un tunisino residente ad Ancona, è partita la complessa attività di indagine dei carabinieri del Comando Stazione di Ancona Brecce Bianche che il 27 aprile scorso hanno eseguito tre misure cautelari reali nei confronti di tre società con sede operativa a Napoli, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode in commercio, nella vendita di scarpe ed abbigliamento multimarche a prezzi concorrenziali; agli incauti acquirenti non veniva recapitata la merce pubblicizzata ma di oggetti di irrisorio valore.

Sono state analizzate a campione circa 40 spedizioni aventi come destinatari diversi acquirenti residenti ad Ancona e Osimo, e rivelatesi tutte truffe. In pratica, venivano creati siti online o pagine pubblicitarie sulle piattaforme social maggiormente diffuse per la vendita di scarpe ed abbigliamento multimarche a prezzi convenienti. Poi, però, venivano consegnati prodotti di valore irrisorio, con lucro sul pagamento della merce in contrassegno alla ricezione del pacco.

I militari hanno accertato un soggetto, amministratore unico di una società - corrente a Milano, ma con sede operativa in Napoli - e due altre persone, rispettivamente legali rappresentanti di due ditte con sedi legali e operative a Napoli, le cui singole responsabilità sono ora al vaglio degli investigatori, hanno effettuato spedizioni verso tutto il territorio nazionale per un valore complessivo di oltre 4,4 milioni di euro, di cui una parte effettuate anche in provincia di Ancona. Nell'operazione dei carabinieri, sono stati sequestrati diversi veicoli, conti correnti bancari e postali e somme di denaro per oltre 500mila euro. (ANSA).