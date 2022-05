Covid: Marche; 175 ricoverati (-3) e 3 deceduti in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - Nell'ultima giornata tre ricoverati in meno per Covid nelle Marche: ora sono 175 di cui 5 in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 49 in Semintensiva (-1) e 121 in reparti non intensivi (-3); 28 le persone dimesse.

Lo comunica la Regione Marche. In 24ore sono 1.382 i casi di coronavirus e l'incidenza è scesa a 742,51. Tre i deceduti correlati al Covid che fanno salire il totale di vittime a 3.845; si tratta di una 74enne di Pesaro, di un 93enne di Visso (Macerata) e di un 93enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo).

Il totale di positivi sale a 5.425 e gli isolamenti domiciliari sono 19.140 mentre i guariti/dimessi raggiungono quota 436.617. Gli ospiti di strutture territoriali si attestano a 105 e 13 le persone assistite nei pronto soccorso. (ANSA).