1 maggio: Acquaroli, auguri a chi con lavoro difende dignità

(ANSA) - ANCONA, 01 MAG - "Oggi, primo maggio, voglio fare gli auguri a tutti coloro che per il tramite del loro lavoro difendono la dignità propria e delle loro famiglie. Un augurio particolare a tutti coloro che un lavoro lo vorrebbero, con l'auspicio che lo possano trovare quanto prima". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che aggiunge: "noi ce la stiamo mettendo tutta, difendendo le nostre imprese, l'industria, l'artigianato e gli altri settori del Made in Italy, la nostra agricoltura e la pesca, il turismo e il commercio, le professioni ed i servizi.

Buon primo maggio a tutti". (ANSA).