Campagna prevenzione carcinoma orale, si parte da Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 22 APR - "Una sanità di prossimità vicina a tutti i cittadini con particolare attenzione a quelli fragili". Questo il messaggio che la Regione e l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini vogliono lanciare attraverso la Campagna di prevenzione del carcinoma orale che farà tappa domani sabato 23 (dalle 9:30 alle 16:30) e domenica 24 aprile (9:30-12:30) nella piazza del Comune di Fabriano.

Prossimo appuntamento 11 e 12 giugno ad Ancona. L'iniziativa è stata presentata oggi ad Ancona dall'assessore, dal direttore dell'Asur Nadia Storti e dal direttore dell'Unità operativa complessa di Odontostomatologia e Chirurgia Orale A.V. 2 Marco Messi, promotore del progetto in collaborazione con il Comune di Fabriano, il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche dell'Università Politecnica delle Marche e la Sod Chirurgia maxillo facciale degli Ospedali Riuniti di Ancona. "In questo caso parliamo della prevenzione per le patologie del cavo orale organizzata dall'AV2 - ha continuato Saltamartini -, ma vogliamo estendere l'iniziativa a tutte le aree vaste e stiamo lavorando anche per la prevenzione di altre patologie come l'oculistica e per promuovere più in generale corretti stili di vita. L'obiettivo è dare una soluzione alle emergenze della sanità: la carenza di medici, il sovraffollamento dei pronto soccorso, l'intasamento dei Cup. Problemi che hanno tutte le Regioni, ma che possono essere mitigati ed alleviati da forme organizzative che il Covid ci ha insegnato ad utilizzare come i camper vaccinali o la prenotazione elettronica. Dobbiamo misurarci con le nuove sfide tenendo conto delle poche risorse professionali e finanziarie che in questo momento abbiamo a disposizione". "L'incidenza di queste patologie - ha sottolineato il dottor Messi - è di 10 soggetti su 100mila e il ritardo diagnostico è in media di 167 giorni. Il nostro scopo è portare la sanità in piazza, ossia creare una rete assistenziale integrata tra ospedale, aree vaste e territorio. Questo tumore può essere prevenuto se si eliminano i fattori di rischio come l'alcol, il fumo, le infezioni o protesi incongrue e se si diagnosticano precocemente le lesioni precancerose". (ANSA).