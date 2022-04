Venti viaggi treno 'storico' Ancona-Pergola-Fabriano

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Presentato oggi ad Ancona, dopo il successo dei treni inaugurali organizzati lo scorso autunno, il programma 2022 dei treni storici sulla Ferrovia Subappenina Italica: Ancona-Fabriano-Pergola. L'iniziativa è dell'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche, che ha fortemente voluto la riapertura della linea Fabriano-Pergola in chiave turistica, in collaborazione con Fondazione FS e Rete Ferroviaria Italiana che, negli ultimi mesi, ha realizzato importanti interventi strutturali sulla linea. Saranno 20, complessivamente, gli eventi in treno storico previsti nel 2022, dal 18 aprile al 18 dicembre, tre saranno effettuati con locomotive a vapore. Un accordo tra Regione Marche e Fondazione FS che andrà avanti sino al 2024. Nel 2023, inoltre, inizieranno i lavori per la riqualificazione delle ex Officine di Fabriano, che saranno trasformare in Polo Museale, con una porzione adibita al rimessaggio delle locomotive a vapore. L'obiettivo è di favorire la fruizione dei locali dell'antico Deposito Locomotive da parte dei passeggeri dei treni storici in transito da Ancona a Pergola. "Se le idee viaggiano sui binari giusti è possibile coniugare tre aspetti chiave per lo sviluppo della nostra regione: la valorizzazione di territori unici quanto poco conosciuti, la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e la diffusione di un turismo sostenibile che rappresenti una leva culturale per incentivare l'utilizzo del treno anche per usi commerciali", il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, che ha ricordato come anche la Cnn abbia parlato di questa riattivazione. Per il direttore Generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, "proprio i cosiddetti rami secchi come la Pergola-Fabriano hanno consacrato una forma di turismo nuovo, colto, sostenibile, che porta il turista davvero dentro le eccellenze meno conosciute, in questo caso delle Marche. Oramai la strada ferrata è tracciata per avere addirittura un servizio storico-turistico come in Europa, fine settimanale, sulla tratta che dall'Adriatico porta a Pergola, transitando per Fabriano".

