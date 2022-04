Porto Ancona: dal 4 maggio riapre la lanterna rossa

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - Con la fine dell'emergenza sanitaria, tornerà la possibilità di accedere alla Lanterna rossa al Porto antico di Ancona. Una scelta del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, insediato di recente nella sede di Molo Santa Maria, condivisa con la Capitaneria di porto e il Comune di Ancona. Per consentire in sicurezza l'accesso superiore al molo Nord saranno realizzati i lavori di riposizionamento delle balaustre. Per questo l'area rimarrà temporaneamente chiusa dall'ingresso della Torre Piloti per il tempo necessario a realizzare questo intervento da parte della Direzione Tecnica dell'Autorità di sistema portuale. La riapertura è prevista dal 4 maggio 2022. La decisione, informa una nota, nasce per conciliare le esigenze lavorative e di sicurezza dello scalo in continua evoluzione, con l'aumento dei traffici e delle dimensioni delle navi in ingresso nel porto, con il desiderio della cittadinanza di fruire di questo luogo panoramico. (ANSA).