Comunali: sindaco Fabriano (M5s) rinuncia al secondo mandato

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 01 APR - "Non sarò io il candidato a sindaco di Fabriano (Ancona) per il Movimento 5 Stelle". Dopo tante indiscrezioni, il sindaco uscente di Fabriano Gabriele Santarelli ha ufficializzato la scelta di non ricandidarsi per il secondo mandato, annunciandola in un incontro stampa. "Quando faccio le cose, le faccio per bene. Il momento della pandemia mi ha fatto riflettere molto sulle mie priorità. Ho scelto la famiglia, i miei figli. Ho messo cinque anni a disposizione della comunità, ora scelgo la mia famiglia.

Quindi motivazioni assolutamente personali". Al momento, in vista delle elezioni del 12 giugno hanno già ufficializzato la candidatura Roberto Sorci, che è stato già sindaco in passato, sostenuto da 4 liste civiche, e Daniela Ghergo, sostenuta dal Pd e probabilmente da altre liste civiche. A questi va aggiunto il candidato pentastellato, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane. "Certamente vogliamo essere presenti come Movimento 5 Stelle nella competizione del 12 giugno. Quindi, oltre a ufficializzare la mia non candidatura, sono qui per lanciare un appello. Siamo pronti a dar vita a una lista per competere al meglio come accaduto nel 2017", ha concluso Santarelli. (ANSA).