Getta bottiglie in fontana Ascoli e aggredisce Cc, arrestato

In due differenti operazioni i carabinieri hanno arrestato altrettante persone con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove è stata arrestata una donna di 30 anni: sorpresa alla guida della propria auto in stato di ebrezza, ha tentato la fuga, ma è stata raggiunta, bloccata e anche denunciata per guida in stato di ebrezza.

Ad Ascoli Piceno, invece, i carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti, perché un cittadino marocchino di 42 anni, residente da tempo in città e conosciuto alle forze dell'ordine, stava molestando persone e gettato bottiglie vuote in una fontana pubblica. I militari hanno subito cercato di avvicinarsi per calmarlo ma l'uomo si sarebbe scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni fino a che non sono riusciti ad immobilizzarlo. Il 42enne, condotto in caserma ed identificato, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e posto e disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).