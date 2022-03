Firmato protocollo per Ciclovia Metauro, finanziamenti 6,5 mln

In Regione firmato il protocollo d'intesa tra Regione Marche e Comune di Fano per dare il via alla realizzazione della Ciclovia del Metauro e dei tratti della Ciclovia Adriatica che interessano il Fanese. Dieci i Comuni attraversati dalla Ciclovia del Metauro, 74 km di lunghezza, collegata con la Ciclovia Adriatica d'interesse europeo; e, in prospettiva, collegata anche con la rete ciclabile umbra, con l'ipotesi di tracciato, in direzione nord, verso Urbino e, direzione sud, verso Acqualagna, Cagli e Cantiano. Il finanziamento stanziato, che coprirà la realizzazione del tracciato di 35 km, pendenza media 2,5%, da Fano a Fossombrone, passando per Cartoceto, Colli al Metauro e Montefelcino, è pari a 6,5 milioni di euro. Una cifra incrementata rispetto a quella iniziale, grazie ai 2 milioni aggiunti dall'assessorato regionale alle Infrastrutture e che pone le basi per candidare la Ciclovia del Metauro a far parte del gruppo di ciclovie nazionali.

"La Ciclovia del Metauro? - commenta l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli - Un modello innovativo per tutto il sistema di mobilità delle Marche, una infrastruttura perfettamente integrata nella nostra visione complessiva, che disegna una regione intermodale e interconnessa, fortemente funzionale sia allo sviluppo di un turismo moderno, sia all'incremento di una mobilità quotidiana sostenibile di chi vive e lavora in questo territorio". Dalle parole ai fatti - aggiunge - per una infrastruttura bloccata da chilometri di parole che hanno generato solo ritardi e prodotto neanche un metro di pista. Oggi, grazie a questa firma, si cambia passo e diamo il via all'iter per un'opera che abbiamo sempre definito con tre più: più bella, più estesa, più attrattiva".

"Con questo protocollo - osserva soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri - mettiamo le basi per un percorso ciclabile significativo, facendo leva sulla concretezza e sul dialogo. Una grande sinergia e particolare attenzione al nostro territorio che ha puntato sul gioco di squadra. E' un investimento da milioni di euro che genera numerose opportunità a favore della nostra comunità. In questo modo andiamo a completare una sezione significativa del nostro reticolo ciclabile" (ANSA).