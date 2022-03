Ucraina: Federfarma dona latte polvere e presidi sanitari

(ANSA) - JESI, 26 MAR - Importanti quantitativi di latte in polvere e altri fondamentali presidi sanitari consegnati da Federfarma Ancona e Farmacentro per aiutare la popolazione Ucraina. La "guerra in Ucraina, con i volti addolorati ed le necessità di bambini, donne e persone anziane", scrive Federfarma, ha ispirato la toccante cerimonia tenutasi nel piazzale di Farmacentro a Jesi: Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Ancona ha consegnato a nome dei farmacisti della provincia ed anche di Farmacentro , importanti quantitativi di latte in polvere e altri fondamentali presidi sanitari che raggiungeranno l'Ucraina.

Lorenzo Mazzieri e Matteo Berrettini, per la Protezione civile, e Roberto Balerci , vice presidente dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo, hanno evidenziato che i materiali saranno stoccati presso il centro operativo della meritoria associazione, che veicola, tramite la Comunità ucraina nelle Marche (Cum), tutte le donazioni: si utilizzano camion che dopo avere trasportato in Italia prodotti e materie prime, rientrano in patria spesso senza carico. (ANSA).