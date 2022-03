Tre focolai incendio nel Maceratese, fumo anche in strada

Tre incendi di vegetazione hanno interessato in poche ore il Maceratese rispettivamente a San Severino Marche, Matelica e Potenza Picena. In azioni i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nel primo caso, anche gli agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche sono intervenuti, poco prima delle ore 12, a supporto dei vigili per l'incendio divampato in località Marciana all'altezza dell'intersezione con Gaglianvecchio, lungo la strada provinciale che conduce a Cingoli. C'è forse un incendio 'domestico' di sterpaglie sfuggito di mano alla base delle fiamme sprigionatesi poi tra arbusti e sterpaglie a bordo strada, tanto che il fumo ha invaso la carreggiata rallentando la viabilità e causando disagi agli automobilisti. Il rogo è poi stato spento.

Per gli altri due roghi, invece, sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Uno piuttosto vasto e riguardante sterpaglie, è divampato in località Braccano di Matelica, sotto il Monte San Vicino: i pompieri sono sul posto anche con cinque automezzi. L'altro si è sviluppato lungo la strada Regina nel Comune di Potenza Picena: i pompieri stanno intervenendo con quattro automezzi. (ANSA).