Pugilato: sabato a Osimo il Tricolore dei superleggeri

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Si svolgerà sabato sul ring del PalaBaldinelli di Osimo il match valido per il titolo italiano dei pesi superleggeri tra il detentore Arblin Kabal, 27 anni, di nazionalità italiana (vive a Bologna e fa parte della Boxe leTorri) e origini albanesi, e lo sfidante Charly Metonyekpon, 26 anni con 9 match all'attivo e ancora imbattuto. Nella riunione organizzata dalla Boxing Buccioni Team di Roma con il patrocinio di Fpi Marche, Metonyekpon farà anche la parte del pugile di casa, visto che è di Osimo (la famiglia viene invece dal Benin) e si allena sotto la guida dei suoi maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra nella palestra Boxing Club di Castelfidardo.

Il match per lo sfidante non si preannuncia facile, nonostante il sostegno del pubblico: Kabal vanta 16 match da professionista, con 13 vinti, 2 sconfitte e un pareggio, e detiene la cintura tricolore da tre anni, periodo durante il quale ha battuto tutti i suoi avversarii: Hassan Nourdine ad ottobre del 2019, Luciano Randazzo ad aprile 2021 e un paio di mesi fa Daniele Zagatti. ln particolare, il pugile marchigiano dovrà fare molta attenzione agli insidiosi ganci sinistri che il campione in carica è solito portare con potenza e precisione.

(ANSA).