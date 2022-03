Ucraina: Marche, "cessi fuoco. Pronti a sostenere chi fugge"

"Spero che quanto prima cessi il fuoco in Ucraina e si torni a discutere per una pace che tutti noi auspichiamo arrivi il prima possibile". L'auspicio è stato ribadito oggi dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona. "Siamo sicuramente pronti e disponibili a mettere tutte le nostre forze - ha aggiunto - per sostenere quanti stanno fuggendo dalla guerra e hanno bisogno di tutto".

"Si tratta di un fenomeno migratorio nuovo, - ha spiegato - perché a differenza dei fenomeni migratori a cui eravamo abituati, abbiamo famiglie, donne, bambini, nonne che hanno bisogno anche di un supporto sociale, psicologico, scolastico, sanitario. E' un fenomeno che ha un impatto molto importante sui servizi che andiamo a dare e quindi ci stiamo attrezzando". Per i numeri odierni di movimenti "siamo abbastanza pronti, poi vedremo quale sarà il flusso però ritengo che la Protezione civile, le prefetture, la Regione stanno tutti lavorando insieme: i Comuni, la grande solidarietà che sta venendo da tutto il territorio - ha concluso Acquaroli - sono sotto gli occhi di tutti, c'è una disponibilità diffusa per dare un contributo all'accoglienza". (ANSA).