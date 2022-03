Monossido da braciere in camera, famiglia intossicata

(ANSA) - BELFORTE ALL'ISAURO, 03 MAR - Non avendo altro tipo di riscaldamento, avevano posizionato un braciere in camera da letto per riscaldarsi. Un'azione che ha fatto correre un rischio gravissimo a una famiglia di cinque persone, tra cui due bambini, di nazionalità senegalese a Belforte all'Isauro (Pesaro Urbino). Dal braciere si è sprigionato monossido di carbonio che poteva uccidere l'intera famiglia. Per fortuna, un componente del nucleo famigliare, si è accorto alle tre di notte che aveva difficoltà di movimento e ha dato l'allarme al 118. I sanitari hanno soccorso l'intera famiglia, trasportando in ospedale tutti i componenti trattati poi in camera iperbarica. Le condizioni della famiglia ora sono buone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno aperto le finestre per far defluire il gas, mettendo in sicurezza la casa.

(ANSA).