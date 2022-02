Trova un portafoglio con 700 euro e lo porta alla Polizia

Trova un portafoglio con all'interno 700 euro in contanti e carte di credito e lo restituisce subito alla polizia. Protagonista del bel gesto un osimano che ha trovato il portafoglio a Osimo (Ancona) lungo le scalette tra via Fonte Magna e via dei Macelli e, senza preoccuparsi di guardare il contenuto: lo ha consegnato al Commissariato di Polizia e gli agenti, a loro volta, lo hanno restituito al legittimo proprietario il quale lo aveva smarrito mentre si recava a un appuntamento di lavoro: pensava di averlo messo in tasca invece gli era caduto in terra.

L'uomo che ha trovato il portafoglio non ha neanche avanzato la richiesta del premio, pari ad un decimo della somma ritrovata, come prevede il codice civile; era già fiero di potere raccontare ai suoi nipoti il suo nobile gesto. La polizia, per questione di privacy, non ha potuto fornire al proprietario del portafoglio l'utenza telefonica della persona che lo aveva ritrovato. Ma gli agenti, li hanno ugualmente messi in contatto in modo tale che potessero parlarsi e, dopo i relativi ringraziamenti, concordare un incontro fra loro.

