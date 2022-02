Covid: Marche, +9 ricoveri in un giorno (352), 4 deceduti

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Nelle Marche calano i degenti in Terapia intensiva (42; -2 rispetto a ieri) e in Semintensiva (64; -1) ma complessivamente il numero di ricoveri cresce di 9 unità per l'aumento di assistiti in reparti non intensivi (+12).

E' il quadro che emerge dall'aggiornamento diffuso dalla Regione. In base a questi numeri la saturazione delle Terapie intensive (complessivamente 256 posti letto) scende al 16,4%; in Area medica la percentuale di occupazione di pazienti Covid invece cresce al 30,18% (in totale 310 ricoveri su 1.027 posti); 11 dimessi in 24ore.

Nell'ultima giornata sono 1.024 i casi di positività accertati nella regione e l'incidenza è rimasta sostanzialmente stabile (1.161,71 rispetto a 1.161, 58). I decessi sono quattro in un giorno e il totale regionale di vittime sale a 3.512: le ultime persone morte sono una 80enne di Fabriano e un 93enne di Santa Maria Nuova, nell'Anconetano, due donne di 92 anni rispettivamente di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) e Fermo.

Il totale di positivi cresce a 23.927 (+910) e gli isolamenti domiciliari invece calano a 33.079 (-1.759) mentre i guariti/dimessi sono 276.569 (+110). (ANSA).