Covid: Marche; 1.024 casi in 24ore, incidenza resta a 1.161

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Dopo 18 giorni consecutivi in calo registra di nuovo un aumento, seppure di pochi centesimi, l'incidenza di positivi al coronavirus nelle Marche: nell'ultima giornata rilevati 1.024 casi nella regione e l'incidenza, sostanzialmente stabile, si è attestata a 1.161,71 (ieri 1.161,58). Lo evidenzia l'aggiornamento dell'Osservatorio epidemiologico delle Marche. Come di consueto è basso il numero di tamponi comunicato il lunedì: 3.542 di cui 2.518 nel percorso diagnostico (40,7% di positivi) e 1.024 nel percorso guariti.

Tra i positivi 225 persone con sintomi; i casi comprendono 284 contatti stretti di positivi, 309 contatti domestici, quattro in ambiente di vita/socialità, due in setting lavorativo, uno rispettivamente in setting scolastico/formativo, sanitario, assistenziale; su 186 contagi in corso un approfondimento epidemiologico. Il numero più alto di casi in provincia di Ancona (337); a seguire Macerata (279), Pesaro Urbino (144), Ascoli Piceno (109), Fermo (103) e 32 positivi da fuori regione. Tra le persone di età tra i 45-59 anni rilevati 266 casi e 246 in persone tra i 25 e 44 anni; 106 tra giovani 6-10 anni. (ANSA).