Covid: Marche, 2.409 casi, lieve calo incidenza a 1.185

Nell'ultima giornata, seppure in misura contenuta, è proseguito il calo dell'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti nelle Marche: in 24ore registrati 2.409 positivi che porta l'incidenza a 1.185, 95 (ieri 1.190,95). Emerge dai dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale. Tra gli ultimi positivi 419 persone con sintomi; i casi comprendono 812 contatti stretti di positivi, 753 contatti domestici, 22 in ambiente scolastico/formativo, 5 in ambiente lavorativo, 3 in ambiente di vita/socialità, un caso rispettivamente in setting sanitario e assistenziale; su altri 381 in corso un approfondimento epidemiologico.

In 24ore analizzati 8.139 tamponi (6.279 nel percorso diagnostico, con il 38,4% di positivi, e 1.860 nel percorso guariti). Sono 1.909 i positivi che emergono dai test antigenici. Tra le fasce d'età il numero più alto di casi ha riguardato quella tra 25 e 44 anni (691); seguono 45-59 anni con 517 casi e 6-10 anni (244). A livello provinciale Ancona registra 725 positivi in un giorno; poi Macerata (551), Pesaro Urbino (383), Ascoli Piceno (353), Fermo (296); 101 i casi da fuori regione. (ANSA).