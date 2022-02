Scuola: nelle Marche scendono classi in Dad e quarantena

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Scende nelle Marche il numero delle classi in quarantena e in Dad. Alla data del 10 febbraio sono complessivamente 292 le classi in quarantena e 587 quelle in Dad, mentre il primo febbraio erano rispettivamente 480 e 838.

Lo rende noto l'Ufficio Scolastico regionale. Il numero più alto di classi in quarantena lo segna la provincia di Ascoli Piceno (96), seguita dall'Anconetano (81), dal Maceratese (62), dalla provincia di Pesaro Urbino (33) e da quella di Fermo (19). Nelle Marche sono in quarantena complessivamente 145 classi della scuola secondaria di secondo grado, 74 della primaria, 41 della secondaria di primo grado e 32 della scuola d'infanzia. Per quanto riguarda le classi poste in Dad, il numero più elevato si registra nella provincia di Ancona (194), seguita a pari merito dalle province di Macerata e Ascoli Piceno (140 ciascuna), Pesaro Urbino (82) e Fermo (30). Sono in Dad nelle Marche 239 classi della scuola secondaria di secondo grado, 201 della primaria, 78 della scuola d'infanzia e 69 della secondaria di primo grado. (ANSA).