Covid: Regione, nelle Marche due parametri da zona gialla

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Le Marche tornano a vedere la possibilità di zona gialla: secondo i dati della Regione con 47 pazienti in terapia intensiva (-3) e 301 (-10) in area medica, l'occupazione dei posti letto scende rispettivamente a 18,5% e 29,3%. La Regione Marche quindi scende sotto soglia in due parametri su tre. (ANSA).