Covid: Acquaroli, Marche in arancione per due settimane

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - "Oggi, giorno di valutazione per le fasce di colore, il ministro Speranza mi ha confermato che le ordinanze valgono per due settimane e che per uscire dalla zona arancione serve avere due rilevazioni rientranti nei parametri sotto la soglia. Già in questa settimana i parametri sono rientrati: nella valutazione di oggi infatti il tasso di occupazione nelle terapie intensive è al 18,5%, mentre in area medica è al 29,3%". Così il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. "Questo provvedimento appare fuori dalla fase che stiamo vivendo - ribadisce -, e purtroppo sembra di vivere una situazione paradossale, con l'utilizzo di un metodo che era stato ideato in una fase di assoluta emergenza ma che adesso sembra del tutto sproporzionato". (ANSA).