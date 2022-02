Comuni: Ancona, al via recupero archeologico Waterfront

(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Un progetto di recupero che non solo abbellisce il centro storico, restituendo all'uso pubblico e turistico alcuni dei suoi più significativi monumenti, ma anche un modo per accrescere il senso d'identità tra la città e i suoi abitanti. Con queste parole la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha presentato oggi il progetto definitivo di recupero e valorizzazione del Waterfront approvato ieri dalla giunta comunale per un importo di 2 milioni e 249.300 euro, che vanno ad aggiungersi agli investimenti della strategia Iti Waterfront 3.0 per un valore complessivo di 5 milioni di euro di fondi europei Por Fers. Gli interventi, ha spiegato oggi assieme all'assessore al Porto Ida Simonella e alla funzionaria della Soprintendenza Maria Raffaella Ciuccarelli, riguardano il Sacello medievale di Palazzo degli Anziani con l'abside sottostante dell'ex chiesa della Misericordia distrutta dai bombardamenti del 1943, piazza Dante e la Casa del Capitano. I lavori di progettazione sono stati affidati allo studio di architettura Abdr e a quello Mondaini Roscani di Ancona. Il sacello (primo stralcio dei lavori) cui si accede da via Rupi Comunali, verrà restaurato e recuperato all'accesso da piazza Dante e da via Stracca, con la vicina torre. Lo spazio sarà visitabile attraverso camminamenti sospesi e ricoperto da una struttura di acciaio con bordi rastremati per alleggerire l'impatto visivo, simile alle future coperture del mercato traianeo. Il pavimento di accesso al sacello sarà rialzato e arricchito da panchine panoramiche. Piazza Dante (secondo stralcio) verrà ripavimentata con un disegno che riprende la vecchia chiesa medievale della Misericordia, di cui si evidenzieranno le fondamenta, e arricchita da una scala di accesso. Eliminata l'attuale passerella in legno dei magazzini traianei, si procederà a ripavimentare lo spazio precedentemente occupato dall'istituto nautico, unito al porto con una scala (terzo stralcio) e contemporaneamente alla Casa del Capitano e ai reperti traianei. Per questi ultimi è anche previsto un progetto di restauro a carico della Soprintendenza per 1,6 milioni di euro. Il lavori a carico del Comune dovrebbero terminare nel 2023. (ANSA).