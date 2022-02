Ubriaco in strada aggredisce soccorritori, due feriti

Dopo la segnalazione di un uomo ubriaco e violento in strada, a Camerata Picena (Ancona), la Croce Verde di Jesi ha soccorso un 38enne Falconarese, tentando di caricarlo in ambulanza per un 'codice giallo': a quel punto l'uomo ha danneggiato pesantemente il mezzo e ha aggredito due soccorritori cagionando loro ferite guaribili rispettivamente in 10 e 20 giorni. Al momento dell'arrivo dei sanitari della Croce verde di Jesi, sul posto c'erano anche le forze dell'ordine, ed è stato chiesto il supporto dell'automedica di Chiaravalle.

La situazione è degenerata quando i sanitari hanno provato a caricare in ambulanza il 38enne che dato in escandescenza. Dopo averlo portato, a fatica, all'ospedale di Torrette, i sanitari della Croce Verde sono stati costretti a sospendere il servizio di emergenza per alcune ore, e ad andare loro stessi in Pronto soccorso per farsi visitare; poi hanno chiamato un altro equipaggio per sostituirli. (ANSA).