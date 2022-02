Evasione fiscale società Gradara, Gdf sequestra 400mila euro

Una società di Gradara (Pesaro Urbino), tra il 2018 e il 2019, ha omesso di versare ritenute fiscali alla fonte, attraverso il modello 770, per gli anni di imposta 2018 e 2019. Per evasione fiscale, il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Pesaro, su disposizione del gip di Pesaro ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 400mila euro tra denaro nei conti correnti bancari e altri beni nella disponibilità dell'indagato, rappresentante legale della ditta. Nello specifico bloccate disponibilità liquide pari a circa 70mila euro su conti bancari e tre unità immobiliari con pertinenze, del valore di oltre 300mila euro.

Il sequestro scaturisce dalla stretta sinergia tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, sancita dalla stipula di un Protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare il coordinamento investigativo nel settore dei reati tributari, attraverso una maggiore circolarità delle informazioni.

L'indagine era scaturita da una segnalazione all'autorità giudiziaria che, dopo aver istruito il procedimento penale, ha proposto la misura del sequestro preventivo per preservare il credito erariale fino all'ammontare dell'evasione fiscale realizzata. Misura poi concessa dal gip: le Fiamme gialle hanno svolto tutti gli ulteriori accertamenti per ricostruire la capacità patrimoniale e finanziaria del soggetto indagato e poi hanno eseguito il sequestro. (ANSA).