Denuncia furto, ma Ps scopre arsenale coltelli e pugnali

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Un 36enne di Ancona ha chiamato la polizia sostenendo che un conoscente gli aveva rubato un orologio Rolex da 15mila euro. Ma dopo l'arrivo degli agenti nella sua abitazione a Pietralacroce, si è accorto che il Rolex era in casa. In compenso i poliziotti hanno scoperto che il 36ene aveva un vero e proprio arsenale di armi bianche, non autorizzate, che aveva usato anche per minacciare il presunto ladro: vari pugnali, un machete, una katana e un gladio la cui detenzione non era mai stata segnalata. Le armi sono state sequestrate. (ANSA).