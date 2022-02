Covid: Marche, 367 ricoverati (+1) e 8 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - In crescita ma solo di un'unità i ricoveri per Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: ora sono 367 di cui 51 in Terapia intensiva (+1), 66 in Semintensiva (+2) e 250 in reparti non intensivi (-2). Ben 37 le persone dimesse in un giorno. Attualmente la saturazione di pazienti Covid in Intensiva sui "256 posti letto), fa sapere la Regione Marche, è del "19,9%" mentre quella in Area Medica (316 ricoveri a fronte di 1.027 posti letto) è del "30,7%". Ancora alto il numero di decessi: otto nell'ultima giornata (il totale regionale di vittime sale a 3.490), 27 in totale in tre giorni.

In 24ore 3.213 positivi e incidenza in calo a 1.400,49.

Tra le vittime, tutte alle prese anche con patologie pregresse, anche un 57enne di Jesi (Ancona); erano invece del Fermano un 68enne di Rapagnano e una 80enne di Fermo; della provincia di Macerata un 88enne di Montecosaro, un 88enne di Monte San Giusto, un 92enne di Morrovalle; deceduti anche un 90enne di Montedinove (Ascoli Piceno) e un 91enne di Piandimeleto (Pesaro Urbino).

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) scende a 24.006 (-101); gli isolamenti domiciliari sono 43.117 (+271) mentre i guariti salgono a 265.435 (+3.306). (ANSA).