Open Fiber: Carloni, Bul per abbattere divario sociale

(ANSA) - ANCONA, 08 FEB - "La connessione a banda ultra larga, soprattutto nelle aree bianche, quelle più periferiche e di montagna, è fondamentale per abbattere il vero divario sociale che si è venuto a creare soprattutto in questi ultimi due anni di emergenza pandemica". A dirlo è stato il vicepresidente della Giunta regionale delle Marche, Mirco Carloni, intervenendo nella conferenza stampa con il governatore Francesco Acquaroli e l'amministratore delegato di Open Fiber Mario Rossetti, in cui è stato fatto il punto sui cantieri della banda ultralarga da concludere sul territorio della regione. "In questi mesi abbiamo visto l'importanza di potersi collegare dalle proprie case - ha aggiunto Carloni -, sia per gli studenti in Dad che per i lavoratori in smart working". "Dopo i ritardi accumulati in tre anni, con il nostro insediamento in Regione - ha ricordato l'assessore - abbiamo dato un forte impulso affinché si accelerassero i cantieri. Dopo varie interlocuzioni con Open Fiber - ha aggiunto - siamo dinanzi a una nuova ripartenza che porterà al completamento delle opere entro 18 mesi". Il presidente Acquaroli ha invece sottolineato "l'importanza della rete a banda ultra larga per essere competitivi a livello nazionale e internazionale. Fondamentale - ha concluso - procedere senza più rallentamenti". (ANSA).